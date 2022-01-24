5 aylık hamile olan Hande Soral taytını çekti karnı burnunda pozunu verdi! İsmail Demirci’nin eşi denge topunun üstünde sere serpe…

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya damga vuran 'Bu gözler yılın ilk magazin bombasına şahit oldu. Evli ve eşi hamile olan bir oyuncumuz yemek yediğim restorandın üstündeki otelden bir kadınla çıktı. Yine haber ayağıma geldi ama ben bu kez tekme atmayı tercih ediyorum.' tweetinin ardından hamile eşini aldatan oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu.