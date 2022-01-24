5 aylık hamile olan Hande Soral taytını çekti karnı burnunda pozunu verdi! İsmail Demirci’nin eşi denge topunun üstünde sere serpe…
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncunun müjdeli haberi duyurmasının ardından İsmail Demirci'nin hamile eşini aldattığı yönünde haberler çıkmıştı. Söz konusu iddiaların hemen ardından eşiyle fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayarak jet hızıyla haberleri yalanlayan Soral'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, denge topunun üzerinde spor taytıyla verdiği karnı burnunda pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
24.01.2022 22:22
- Son Güncelleme: 24.01.2022 22:22
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya damga vuran 'Bu gözler yılın ilk magazin bombasına şahit oldu. Evli ve eşi hamile olan bir oyuncumuz yemek yediğim restorandın üstündeki otelden bir kadınla çıktı. Yine haber ayağıma geldi ama ben bu kez tekme atmayı tercih ediyorum.' tweetinin ardından hamile eşini aldatan oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu.
Magazin programlarında da tartışılan bu konuyu ele alan Söylemezsem Olmaz'dan Arto ve Bircan Bali, bu ismin İsmail Demirci olduğunu iddia etti.
Çıkan bu söylentilerin ardından hamile eş Hande Soral ise İsmail Demirci ile oldukça mutlu göründüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak iddiaları yalanladı.