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Haberler Magazin Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Halit Ergenç'in başrolünü üstlendiği Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bir fotoğraf çekimi için otel odasında kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, süper mini elbisesi ile verdiği birbirinde iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Uzerli için 'Kim der iki çocuk annesi' yorumu yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

18.01.2022 21:03 - Son Güncelleme: 18.01.2022 21:03
Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, başrolünde Halit Ergenç'in yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Bir fotoğraf çekimi için otel odasında kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, süper mini elbisesi ile verdiği birbirinde iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Meryem Uzerli süper minisiyle otel odasından paylaştı! Sere serpe uzandı iddialı pozlarıyla dikkat çekti ‘Kim der iki çocuk annesi’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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