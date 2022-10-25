5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeğine 5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Karnı burnunda pozunu yayınlayan Evcen, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda, Evcen'in büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
25.10.2022 18:33 - Son Güncelleme: 25.10.2022 18:33
Yaprak Dökümü ile adını duyuran Fahriye Evcen, Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.