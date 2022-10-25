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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeğine 5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Karnı burnunda pozunu yayınlayan Evcen, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda, Evcen'in büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in son hali...

25.10.2022 18:33 - Son Güncelleme: 25.10.2022 18:33
5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Yaprak Dökümü ile adını duyuran Fahriye Evcen, Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

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5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Evcen, 2019'da da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Karan'ın doğumunun ardından bir süre setlere ara veren oyuncu, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri döndü ancak yeni sezonun yapımdan ayrıldı.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Bunun ardından Evcen'in ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz! Burak Özçivit’in eşinin son haline bakın! Sosyal medyayı salladı

Şimdilerde 5 aylık hamile olan oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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