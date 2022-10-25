5 ay önce anne olan Sinem Kobal o fotoğrafı ilk kez yayınladı! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşine beğeni yağdı! “Her hali güzel”
Başrolünü üstlendiği Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016'da dünyaevine girdiği meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile yaptığı evlilikten iki çocuk dünyaya getirdi. 2020 yılında Lalin'i, 5 ay önce ise Leyla'yı kucağına alan Kobal, hamilelik dönemi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı ve eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sinem Kobal'ın ilk kez yayınladığı fotoğraf kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncuya "Her hali güzel" yorumu yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın o fotoğrafı...
25.10.2022 19:38 - Son Güncelleme: 25.10.2022 19:38
Birçok dizi ve film projesinde yer alan Sinem Kobal, ilk oyunculuk deneyimini 2001'de yayınlanan Dadı dizisinde yaşadı.
Hürrem Sultan, Küçük Sırlar, Belalı Baldız, Gönül İşleri, Lise Defteri gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerindeki asıl sıçrayışı ATV'de yayınlanan Selena ile yaşadı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturdu.