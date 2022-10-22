Kardeşlerim’in Ömer’i ve Süsen’i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı ’Lizge benim...’

Diziyi bu kadar başarılı kılan şey ne?

Her zaman söylediğim gibi samimiyet. Birbirimizle olan bağımızı ve karakterimizi olduğu gibi ekrana yansıtmaya çalışıyoruz. Zaten bizim seyircimiz samimi olana kucak açıyor, sağ olsunlar bizi de kucakladılar.