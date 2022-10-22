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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ömer'i ve Süsen'i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı 'Lizge benim...'

Kardeşlerim'in Ömer'i ve Süsen'i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı 'Lizge benim...'

Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'den aşk çıktı. Milyonların gözbebeği olan, sık sık adlarında aşk haberleri çıksa da 'arkadaşız' diyen dizi çifti Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert cephesinden yanıt geldi. Açıklamalarda bulunan dizinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak aşk iddiları hakkında sonunda konuştu.

22.10.2022 09:04 - Son Güncelleme: 22.10.2022 09:04
Kardeşlerim’in Ömer’i ve Süsen’i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı ’Lizge benim...’

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de 'Ömer'i canlandıran Yiğit Koçak, açıklamalarda bulundu.

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Kardeşlerim’in Ömer’i ve Süsen’i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı ’Lizge benim...’

Oyuncu Sabah'a, hem diziyle hem de karakteriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Kardeşlerim’in Ömer’i ve Süsen’i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı ’Lizge benim...’

Diziyi bu kadar başarılı kılan şey ne?
Her zaman söylediğim gibi samimiyet. Birbirimizle olan bağımızı ve karakterimizi olduğu gibi ekrana yansıtmaya çalışıyoruz. Zaten bizim seyircimiz samimi olana kucak açıyor, sağ olsunlar bizi de kucakladılar.

Kardeşlerim’in Ömer’i ve Süsen’i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı ’Lizge benim...’

Dizi yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Yabancı hayranlarınızdan nasıl yorumlar alıyorsunuz?
Evet, yurt dışında da çok büyük ilgi var. Farklı kültürlere dokunmak, bir şeyler hissettirmek çok özel. En çok 'Bizi çok ağlatıyorsun' yorumu geliyor.

Kardeşlerim’in Ömer’i ve Süsen’i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı ’Lizge benim...’

Diziye başlamadan önce bu işin bu kadar uzun süreceğini, yurt dışında da çok sevileceğini düşünmüş müydünüz?
Ben ilk bölümü okuduğumda "Bu iş izleyiciyi yakalar, alır-götürür" demiştim ama yurt dışından bu kadar ilgi beklemiyordum, sürpriz oldu. Bu aileye, kültüre bu kadar ısınabileceklerini düşünmemiştim.

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