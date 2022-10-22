Kardeşlerim'in Ömer'i ve Süsen'i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı 'Lizge benim...'
Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'den aşk çıktı. Milyonların gözbebeği olan, sık sık adlarında aşk haberleri çıksa da 'arkadaşız' diyen dizi çifti Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert cephesinden yanıt geldi. Açıklamalarda bulunan dizinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak aşk iddiları hakkında sonunda konuştu.
22.10.2022 09:04 - Son Güncelleme: 22.10.2022 09:04
Diziye başlamadan önce bu işin bu kadar uzun süreceğini, yurt dışında da çok sevileceğini düşünmüş müydünüz?
Ben ilk bölümü okuduğumda "Bu iş izleyiciyi yakalar, alır-götürür" demiştim ama yurt dışından bu kadar ilgi beklemiyordum, sürpriz oldu. Bu aileye, kültüre bu kadar ısınabileceklerini düşünmemiştim.