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Haberler Magazin 5 aylık evliliği biten Hadise'ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş'e çevrildi

5 aylık evliliği biten Hadise'ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş'e çevrildi

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan şarkıcı Hadise, geçen günlerde suskunluğunu bozup sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili dava açacağını duyuran Hadise'ye Bircan Bali ile Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Bircan Bali "Bu hikayede yanan Mehmet Dinçerler oldu" derken Seren Serengil, şoke eden açıklamalarda bulundu. "Reza Zarrab'la olan mesajları okudum" diyen Serengil, Hadise dava açarsa şahit olarak Ebru Gündeş'i yazacağını belirtti. İşte o açıklamalar...

17.10.2022 19:10 - Son Güncelleme: 17.10.2022 19:10
5 aylık evliliği biten Hadise’ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş’e çevrildi

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül'de sonlandırdı. Ünlü şarkıcı, boşanma öncesi ve sonrası ise birçok iddiayla magazin gündeminde yer aldı.

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5 aylık evliliği biten Hadise’ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş’e çevrildi

İddialar hakkında uzun süre suskunluğunu koruyan şarkıcı, geçen günlerde konuya dair ilk kez açıklamada bulundu.

5 aylık evliliği biten Hadise’ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş’e çevrildi

"ASLA KABUL ETMİYORUM"
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

5 aylık evliliği biten Hadise’ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş’e çevrildi

Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

5 aylık evliliği biten Hadise’ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş’e çevrildi

Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım.

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