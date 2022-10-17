5 aylık evliliği biten Hadise'ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş'e çevrildi
Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül'de noktalayan şarkıcı Hadise, geçen günlerde suskunluğunu bozup sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili dava açacağını duyuran Hadise'ye Bircan Bali ile Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Bircan Bali "Bu hikayede yanan Mehmet Dinçerler oldu" derken Seren Serengil, şoke eden açıklamalarda bulundu. "Reza Zarrab'la olan mesajları okudum" diyen Serengil, Hadise dava açarsa şahit olarak Ebru Gündeş'i yazacağını belirtti. İşte o açıklamalar...
Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül'de sonlandırdı. Ünlü şarkıcı, boşanma öncesi ve sonrası ise birçok iddiayla magazin gündeminde yer aldı.
"ASLA KABUL ETMİYORUM"
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.
Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!