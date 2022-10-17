5 aylık evliliği biten Hadise’ye seslendi! Seren Serengil “Reza Zarrab’la olan mesajları okudum” deyip açıkladı! Gözler Ebru Gündeş’e çevrildi

Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım.