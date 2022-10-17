Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin dizide başka gerçekte bambaşka! İddialı paylaşımları çok konuşuldu! Yorumlar peş peşe...
Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. İddialı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Yorum üstüne yorum yapılan paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu bizim Meryem mi?" ifadelerini kullandı. İşte Sevilay Gültekin'in o pozları...
17.10.2022 20:26 - Son Güncelleme: 17.10.2022 20:26
Gönül Dağı'nda görme engelli bir kızı canlandıran Sevilay Gültekin, Meryem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.