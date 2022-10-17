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Haberler Magazin Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde düşmeyen Melisa Döngel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, denge tahtasındaki hallerini kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Ayakta durmakta zorlanan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Melisa Döngel'in o paylaşımı...

17.10.2022 18:25 - Son Güncelleme: 17.10.2022 18:55
Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Döngel, son olarak bir kadınla sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettiği anların ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, denge tahtasındaki hallerini kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı.

Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu

Ayakta durmakta zorlanan oyuncunun paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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