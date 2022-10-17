Melisa Döngel dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle denge tahtasına çıktı! Ayakta durmakta zorlanan Melisa çok konuşuldu
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde düşmeyen Melisa Döngel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dantelli sütyeninin üzerine giydiği ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, denge tahtasındaki hallerini kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Ayakta durmakta zorlanan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Melisa Döngel'in o paylaşımı...
17.10.2022 18:25 - Son Güncelleme: 17.10.2022 18:55
Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.