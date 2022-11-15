5 aylık evliliği biten Hadise’ye Seren Serengil’den sert sözler! “Reza Zarrab’la kayalıklarda el ele” deyip açıkladı! Kardeş detayı...
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 30 Mayıs'ta sonlandıran Hadise, boşanma öncesi ve sonrası attığı her adımla sık sık gündem olmuştu. Ankara'da konser veren şarkıcı, son olarak sahne performansıyla dikkat çekmişti. Sıfır Tolerans adlı şarkısını seslendirirken "Sen biraz değil çoook yalandın" diyen Hadise'nin bu sözleri ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise şimdi ise Seren Serengil'in sözleriyle gündeme geldi. Daha önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ve Hadise arasındaki mesajları okuduğunu dile getiren Serengil, bu kez bambaşka bir iddiayı ortaya attı. Serengil, Hadise'nin Reza Zarrab'la kayalıklarda el ele fotoğrafları olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
15.11.2022 00:53 - Son Güncelleme: 15.11.2022 00:53
İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçen yılın temmuz ayında aşk yaşadığı ortaya çıkan Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi.
HADİSE SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Ünlü şarkıcı, "Haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.
SEREN SERENGİL'İ KIZDIRDI
Hadise'nin bu açıklaması ise Seren Serengil'i kızdırdı. Serengil, Hadise'nin Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddialarını bir kez daha gündeme getirerek şoke eden açıklamalarda bulundu.