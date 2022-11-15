Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan’dan olay Demet Özdemir paylaşımı! Hayranları ayağa kalktı! “Can Yaman ile sevgili olup Oğuzhan Koç’la...”
Kısmetse Olur adlı evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Otomobil içinde çektiği bir selfieyi yayınlayan Betkayan'ın Demet Özdemir'le ilgili kurduğu cümleler şaşkına çevirdi. Demet Özdemir'e eski sevgilisi ve eşi Oğuzhan Koç'la gönderme yapan Özdemir, ünlü çiftin hayranlarını fena kızdırdı. Öte yandan Betkayan'ın son hali de sosyal medyaya damga vurdu. İşte Melis Buse Betkayan'ın o paylaşımı...
15.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 15.11.2022 01:43
Kısmetse Olur programının fenomen gelin adaylarından Melis Buse Betkayan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sivri diliyle tanınan Betkayan, otomobil içinde çektiği bir selfieyi Instagram hesabında yayınlayarak Demet Özdemir'e göndermede bulundu.
Betkayan, Özdemir hakkında yaptığı paylaşımda "Can Yaman ile sevgili olup Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir gibi hissediyorum. Bu nasıl çöküş hissi anlatamam" ifadelerini kullandı.
Betkayan'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un hayranlarını kızdırdı.