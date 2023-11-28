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Zeynep Koçak değişmelere doyamadı! Oğuzhan Koç'la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı "Yavaş yavaş eski Zeynep oluyor"

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuzhan Koç ise Zeynep Koçak'tan ayrıldıktan sonra Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Zeynep Koçak'ın o gün bugündür başladığı değişim macerası tam gaz devam ediyor. Sık sık değişimiyle gündeme gelen Koçak görenleri şaşırttı.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:41 Güncelleme 28 Kasım 2023, 09:23
Zeynep Koçak değişmelere doyamadı! Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı Yavaş yavaş eski Zeynep oluyor 1

Zeynep Koçak, yayın hayatına 2008 yılında başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Zeynep Koçak değişmelere doyamadı! Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı Yavaş yavaş eski Zeynep oluyor 2

Performansıyla dikkat çeken Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç'a kaptırdı.

Zeynep Koçak değişmelere doyamadı! Oğuzhan Koç’la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı Yavaş yavaş eski Zeynep oluyor 3

Yeni bir aşka yelken açan ikili, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı.

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