Zeynep Koçak değişmelere doyamadı! Oğuzhan Koç'la evlenmesi beklenirken yollarını ayırmıştı "Yavaş yavaş eski Zeynep oluyor"

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuzhan Koç ise Zeynep Koçak'tan ayrıldıktan sonra Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başladı. Zeynep Koçak'ın o gün bugündür başladığı değişim macerası tam gaz devam ediyor. Sık sık değişimiyle gündeme gelen Koçak görenleri şaşırttı.