4 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal’ın aile pozu! Yağmur Ünal 1984’teki o kareyi ilk kez yayınladı...
Yağmur Ünal 1984'teki o kareyi ilk kez yayınladı! "Sultan" lakabıyla anılan ve oynadığı 222 filmle "Dünyanın En Çok Film Çeviren Kadın Oyuncusu" unvanına sahip olan Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Şoray, özellikle 1983-1987 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Cihan Ünal ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. 4 yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin kızları Yağmur Ünal ise yıllar sonra anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı anlara ait bir pozunu yayınladı. Takipçilerini 1984 yılına götüren Yağmur Ünal'ın paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yağmur Ünal'ın Instagram'da büyük ses getiren aile pozu...
19.12.2022 20:03 - Son Güncelleme: 19.12.2022 20:03
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, hem kariyeri hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
1960'larda tanıştığı Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü oyuncu, şimdi ise Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın paylaşımıyla gündem oldu.
Yağmur Ünal, yıllar sonra anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı anlara ait bir pozu Intagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.