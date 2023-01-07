Kemal Sunal’ın efsane filmi Şendul Şaban’ın minik yıldızıydı bakın kim çıktı! Yeşilçam’ın çocuk oyuncusu o efsanenin kızıymış

KIZI ROLÜNDE GERÇEK KIZI OYNADI

Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'ın ta kendisiydi. Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal şimdilerde 38 yaşında ve Nova adında bir kızı var. Babasının izinden giderek sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte iş yapıyor.