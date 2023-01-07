Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'ın minik yıldızıydı bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu o efsanenin kızıymış
Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal'ın tüm filmlerinin neredeyse hepsi birer efsaneye dönüştü Hababam Sınıfı'ndan, Kibar Feyzo'ya, Tosun Paşa'dan, Tosun Paşa'ya hepsi tekrar tekrar oturup izlediğimiz filmler. Onlardan biri de Şendul Şaban. Ancak Şendul Şaban hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi çok şaşırtıyor. 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte detaylar...
Bir Kemal Sunal klasiği olan "Şendul Şaban"da, Sunal'ın kızına hayat veren minik yıldız bakın hangi usta oyuncunun kızı çıktı. İşte haberin detayları...
Başrollerinde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Ayten Arman gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet'in oturduğu efsane film Şendul Şaban, 1985 yılında çekildi.
İşsiz kalan Şaban ile sekreter eşinin komik hikayesini anlatan film milyonları kahkahalara boğdu. Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler şok geçiriyor.
KIZI ROLÜNDE GERÇEK KIZI OYNADI
Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'ın ta kendisiydi. Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal şimdilerde 38 yaşında ve Nova adında bir kızı var. Babasının izinden giderek sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte iş yapıyor.