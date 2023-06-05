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Haberler Magazin 5 ayda 20 kilo verme garantili Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı! O yöntemle 1 deri 1 kemik kaldı

5 ayda 20 kilo verme garantili Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı! O yöntemle 1 deri 1 kemik kaldı

Şeyla Halis, Cennet Mahallesi'ndeki rolüyle unutulmaz bir izlenim bırakan yetenekli bir oyuncu olarak hafızalara kazınmıştı. Şeyla, geçmişte de fazla kilolarıyla tanınan bir isimdi. Ancak son zamanlarda, inanılmaz bir kilo verme başarısıyla adından söz ettirmeye başladı. Peki, Şeyla Halis bu fazla kilolardan nasıl kurtuldu? İşte tek yöntemle çatır çatır kilo vermenin sırrı...

takvim.com.tr
05.06.2023 19:55 - Son Güncelleme: 05.06.2023 19:56
5 ayda 20 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balinası’ydı! 46 yaşında 1 deri 1 kemik kaldı! İşte yağları parçalayan o yöntem

Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı! 46 yaşında 1 deri 1 kemik kaldı! Şeyla Halis, zayıflamak için ameliyat masasına yatmadı, ancak iştahını keskin bir bıçak gibi kontrol altına aldı...

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5 ayda 20 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balinası’ydı! 46 yaşında 1 deri 1 kemik kaldı! İşte yağları parçalayan o yöntem

Bir muhabirin "Nasıl kilo aldınız?" sorusuna Şeyla Halis, "Abur cubur, yemek, düzensiz beslenme yüzünden kilo aldım. Aşırı yemek yiyordum" açıklamasını vermişti.

5 ayda 20 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balinası’ydı! 46 yaşında 1 deri 1 kemik kaldı! İşte yağları parçalayan o yöntem

Ancak onun zayıflama yolculuğu oldukça dikkate değer. Bir yıl içinde tam 40 kilo verdi. Halis, bu başarının sırrını "Mutlu bir zayıflama süreci içerisindeyim ve hala devam ediyorum." diyerek açıkladı.

5 ayda 20 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balinası’ydı! 46 yaşında 1 deri 1 kemik kaldı! İşte yağları parçalayan o yöntem

Şeyla'nın kilo verme stratejisi oldukça özenli ve dengeli bir şekilde ilerlemiş. Halis, "Ölüm orucuna girmedim. Kilolarımdan kurtuldukça kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zamanda ve uygun miktarda tükettim. Ayrıca, ortalama bir tempoda yürüyüş yapmaya ve yüzmeye önem verdim." şeklinde sırrını açıkladı.

5 ayda 20 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi’nin Oynak Balinası’ydı! 46 yaşında 1 deri 1 kemik kaldı! İşte yağları parçalayan o yöntem

Şeyla Halis, kilo verme sürecinde sadece fiziksel sağlığına odaklanmakla kalmamış, aynı zamanda mutluluğunu da ön planda tutmuştur.

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