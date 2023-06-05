5 ayda 20 kilo verme garantili Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı! O yöntemle 1 deri 1 kemik kaldı

Şeyla'nın kilo verme stratejisi oldukça özenli ve dengeli bir şekilde ilerlemiş. Halis, "Ölüm orucuna girmedim. Kilolarımdan kurtuldukça kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zamanda ve uygun miktarda tükettim. Ayrıca, ortalama bir tempoda yürüyüş yapmaya ve yüzmeye önem verdim." şeklinde sırrını açıkladı.