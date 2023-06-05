46’lık Demet Şener deniz kenarından en cesur haliyle paylaştı! “Kim der 2 çocuk annesi” Biricik aşkı Tolga Arman ile Bodrum'da...
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan Demet Şener, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sevgilisi Tolga Arman ile tatile çıkan Şener, en cesur haliyle deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. 46 yaşındaki Şener'in son hali hayran bırakırken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şener için "Kim der 2 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...
05.06.2023 18:26 - Son Güncelleme: 05.06.2023 18:26
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan Demet Şener, kariyeri kadar özel hayatı ile adından söz ettirdi.
2018 yılında Kutluay'dan boşanan ve 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kalan Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu
Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile tatil için Bodrum'a giden Şener, en cesur haliyle deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.