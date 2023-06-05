14 yıl evli kalmışlar! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay’ın partneri…
Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran 47 yaşındaki Selim Bayraktar'ın hayatı merak edildi. Geçen mayıs ayında meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine giren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bayraktar hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Selim Bayraktar'ın 14 yıllık eski eşi kimmiş...
05.06.2023 18:59 - Son Güncelleme: 05.06.2023 18:59
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa rolü ile yıldızı parlayan Selim Bayraktar, Destan dizisinde Alpagu Han karakterine hayat vermiş ve büyük beğeni toplamıştı.
Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran 47 yaşındaki Selim Bayraktar'ın hayatı merak edildi.
Geçen mayıs ayında meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine giren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Bayraktar hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun 14 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.