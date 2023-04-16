5 ay önce doğum yapmıştı! 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı minik bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! Hakan Ural’ın biricik partneri...
Bir yarışma programında keşfedildikten sonra sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten üç evladı olan Namlı, en küçüğünü 5 ay önce kucağına aldı. Doğumdan sonra ekranlara dönen Namlı, formda haliyle herkesi şaşkına çevirerek uzun süre gündem oldu. Ünlü sunucu şimdi ise minik bebeğiyle gündeme geldi. Namlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Minik Aren sevimli halleriyle kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın minik bebeği Aren...
16.04.2023 09:17 - Son Güncelleme: 16.04.2023 09:19
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan Nur Tuğba Namlı, kariyerine gece haber bülteni sunarak başladı.
Kariyerini sunucu olarak devam ettiren ve şimdilerde Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile dünyaevine girdi.