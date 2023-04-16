RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Hakan Sabancı ile 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hande Erçel'in daha önce birçok kez inkar ettiği aşkı belgelenmişti. Utangaç tavırlar sergileyen ikili uzun süre gündem olmuştu. Hakan Sabancı ile aşkına tam gaz devam eden Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Siyah saten takımıyla boylu boyunca uzanarak poz veren Erçel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte gömleğinin düğmelerini açıp poz veren Hande Erçel'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
16.04.2023 10:12 - Son Güncelleme: 16.04.2023 10:12
Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. İkilinin inkar ettikleri aşkları da böylelikle belgelenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

İlk kez görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" demişti.

Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Çift daha sonra da Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine gelmişti.

Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Hande Erçel, geçen gün ise tek başına görüntülendi ve ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna cevap veren ünlü isim, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" dedi.

Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine hızla aracına yönelen Hande Erçel, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" açıklamasını yapmakla yetindi.

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