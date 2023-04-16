Hakan Sabancı’nın biricik aşkı Hande Erçel gömleğinin düğmelerini açıp boylu boyunca uzandı! O poza yorum üstüne yorum yağdı!

Hande Erçel, geçen gün ise tek başına görüntülendi ve ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna cevap veren ünlü isim, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" dedi.