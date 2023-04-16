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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer hem başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Törer, babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun babasını görenler ise şaşıp kaldı. Törer'in oldukça genç gözüken babası için "Abisi sandım" yorumu yapıldı. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...

takvim.com.tr
16.04.2023 08:51 - Son Güncelleme: 16.04.2023 08:51
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Özge Törer, hem başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan Törer, bu kez kural bozdu ve son yayınladığı fotoğrafla Instagram'a damga vurdu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

Babası ile verdiği bir pozu yayınlayan Törer, "Sen benim canımın içi" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”

Öte yandan oyuncunun babasını görenler ise şaşıp kaldı. Törer'in oldukça genç gözüken babası için "Abisi sandım" yorumu yapıldı.

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