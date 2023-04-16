Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in “Canımın içi” dediği babasına bakın! Görenin ağzı açık kaldı! “Abisi sandım...”
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Törer hem başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Törer, babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun babasını görenler ise şaşıp kaldı. Törer'in oldukça genç gözüken babası için "Abisi sandım" yorumu yapıldı. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...
16.04.2023 08:51 - Son Güncelleme: 16.04.2023 08:51
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Özge Törer, hem başarılı performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.