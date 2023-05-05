5 ay önce doğum yapan 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! Burak Özçivit’in güzel eşi...
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçen ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. 2019 yılında oğulları Karan'a kavuşan çift, ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. 5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, son paylaşımlarıyla ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Mini elbisesi ile peş peşe paylaşımda bulunan Evcen'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
05.05.2023 20:52 - Son Güncelleme: 05.05.2023 20:52
Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit ile meslektaşı Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.