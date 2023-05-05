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Haberler Magazin 7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenler dünyaevine girdi. Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde 7 aylık hamile olan Aslı Enver, son paylaşımıyla dikkat çekti. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarda karnını gizleyen ünlü oyuncu, bu kez kural bozdu. Enver, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte 7 aylık hamile olan Aslı Enver'in son hali...

takvim.com.tr
05.05.2023 18:13 - Son Güncelleme: 05.05.2023 18:13
7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

12 Kasım'da ikinci defa evlenen güzel oyuncu Aslı Enver'in kısa bir süre sonra bir kız bebek beklediği öğrenildi.

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7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı paylaşımlarda karnını gizleyerek dikkat çekti.

7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarda karnını gizleyen ünlü oyuncu, bu kez kural bozdu. Enver, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...

Son haliyle dikkat çeken Aslı Enver'in yıllar içindeki değişimi de çok konuşuldu.

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