7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...
Ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenler dünyaevine girdi. Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde 7 aylık hamile olan Aslı Enver, son paylaşımıyla dikkat çekti. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarda karnını gizleyen ünlü oyuncu, bu kez kural bozdu. Enver, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte 7 aylık hamile olan Aslı Enver'in son hali...
05.05.2023 18:13 - Son Güncelleme: 05.05.2023 18:13
12 Kasım'da ikinci defa evlenen güzel oyuncu Aslı Enver'in kısa bir süre sonra bir kız bebek beklediği öğrenildi.