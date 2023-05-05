7 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısına bakın! Emre Altuğ’un büyük oğlu koca delikanlı oldu! "Çok yakışıklı..."
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekleyen Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015'te ayrıldı. 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten iki evladı oldu. Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in büyük oğullarının son halini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları "Koca delikanlı olmuş", "Çok canlar yakacak", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarında bulundu. İşte Çağla Şıkel'in ilk göz ağrısı...
05.05.2023 21:20 - Son Güncelleme: 05.05.2023 21:20
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Şıkel, 2008-2015 yılları arasından şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı.
7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten iki evladı oldu. Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in büyük oğullarının son halini görenler ise hayran kaldı.