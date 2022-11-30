Pınar Altuğ hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi! Vücudunu saran elbisesiyle boy boy paylaştı! İlk yorum Deniz Seki’den...
Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem iş hem özel hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise bir etkinlikte giydiği kıyafetle çok konuşuldu. Göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetiyle boy gösteren Altuğ, birbirinden iddialı pozlarını peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise şarkıcı Deniz Seki'den geldi. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
30.11.2022 01:06 - Son Güncelleme: 30.11.2022 01:06
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem iş hem özel hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise bir etkinlikte giydiği kıyafetle çok konuşuldu.