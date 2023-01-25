5 ay önce baba olan Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun kızına bakın "Nenem ve kızım" Anneye mi babaya mı benziyor?
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Onur Buldu, 5 ay önce dünyaya gelen kızı ve büyükannesi ile çekilen bir videosunu "Nenem ve kızım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Buldu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve Aylin Kontente, Sevcan Orhan, Derya Karadaş gibi pek çok isimden yorumlar geldi. İşte Onur Buldu'nun o paylaşımı.
25.01.2023 09:31 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:36
Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Onur Buldu, geçen Haziran ayında kızını kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.