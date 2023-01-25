Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli evliliği ortaya çıkmıştı! Anne Kadriye Deniz neden yoktu? Nikaha yalnızca abi Ercan Deniz katıldı
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli evliliği ortaya çıkmıştı! Nikaha yalnızca abi Ercan Deniz katıldı. Peki anne Kadriye Deniz neden yoktu? Çocuğunun annesi Feyza Aktan ile velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, kendisinden yaşça İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyordu. Bir süre önce Dadgar'ın parmağındaki yüzük dikkat çekmişti. Anne Kadriye Deniz ise oğlunun evlenmesine karşı olduğunu açık açık ifade etmişti. Özcan Deniz (50) iki yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Samar Dadgar'la dünya evine girdi. 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiftin düğününde Özcan Deniz'in ailesinden yalnızca abisi vardı.
25.01.2023 09:15 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:19
ANNE KADRİYE DENİZ NEDEN YOKTU?
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli evliliği ortaya çıkmıştı! Nikaha yalnızca abi Ercan Deniz katıldı.
İddiaya göre çift gizlice evlendi, bu iddianın ortaya atılma nedeni ise ikilinin arkadaşlarından gelen görüntüler oldu. Bir televizyon programında bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.
Gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Samar Dadgar'a geçen yılbaşında evlilik teklifi ettiği sevgilisi Samar Dadgar'la 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi. Hafta sonu aile arasında sessiz sedasız yapılan törene çiftin 20 kişilik yakın dostlarının katıldığı öğrenildi.