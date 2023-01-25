Prens Harry ve eşi Meghan Markle aslında akrabaymış! O iddia ortalığı salladı! Babası Kral Charles değil mi derken bir bomba daha: "Kuzenler"
Prens Harry ve eşi Meghan Markle aslında akrabaymış! O iddia ortalığı salladı! Babası Kral Charles değil mi derken bir bomba daha geldi. Dünya günlerdir 2020 yılının başlarında Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Harry ve Meghan ikilisi gündemden düşmüyor. Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. Kitap yayınlanmadan, Harry ve Meghan belgeselinden daha çok konuşulmuştu. Harry, itiraflarına bu kitap aracılığıyla devam ediyor. Prens Harry son olarak annesi Lady Diana ile konuştuğunu açıklamış ve yine olay yaratmayı başarmıştı. Şimdi sıkı durun! Prens Harry ve eşi Meghan Markle aslında akrabaymış!
"KUZENLER"
Prens Harry ve eşi Meghan Markle aslında akrabaymış! O iddia ortalığı salladı! Babası Kral Charles değil mi derken bir bomba daha geldi.
"PRENS HARRY VE EŞİ MEGHAN MARKLE ASLINDA AKRABAYMIŞ"
Prens Harry ve eşi Meghan Markle hakkında yazılan haber gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre gündemden düşmeyen eşler akrabaymış. Ancak öyle yakın bir akrabalık değil. Çok çok çok uzak kuzenler. Mail Online'ın haberine göre akrabalık ilişkisi şöyle:
Ralph Bowes 1480'de İngiltere Durham Streatlam'da doğdu. Ailesinin nesiller boyu yerleştiği Streatlam Kalesi'nde 1480-1580 yılları arasında yaşadı. İşte bu şahıs hem Prens Harry'nin hem de Meghan'ın büyük büyük büyük büyük ……. büyük büyük babasıydı. Soy, Prens Harry'nin tarafında Kraliçe Anne'ye uzanır. Meghan'ın babası Emmy ödüllü görüntü yönetmeni Thomas Markle'nin soyunun izi de Ralph Bowes'a dayanıyor. Mülkleri bir dizi erkek vâris aracılığıyla sonunda milletvekili olan Sir George Bowes'a geçti.
Sonrasında 1952'de Kraliçe olan Elizabeth II de bu soydan.
Yani Harry'nin babaannesi.
Meghan sülalesine geçelim.
Ralph Bowes'in torunu Surrey, Dorking'den John Hussey ile evlendi.
Torunları Christopher Hussey 1632'de Amerika'ya göçtü. Ve…
Massachusetts'in kuruluşunda bulundu.
Mail Online, sonunda Meghan'ı üretecek olan ailenin baba tarafından bu soy olduğunu araştırmalarıyla belirledi. (Hıristiyanlıkta, doğan çocuklar kiliseye kaydedildikleri için bu defterlerden soy araştırması yapılabiliyor.)
Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.