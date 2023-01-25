Prens Harry ve eşi Meghan Markle aslında akrabaymış! O iddia ortalığı salladı! Babası Kral Charles değil mi derken bir bomba daha: "Kuzenler"

Ralph Bowes 1480'de İngiltere Durham Streatlam'da doğdu. Ailesinin nesiller boyu yerleştiği Streatlam Kalesi'nde 1480-1580 yılları arasında yaşadı. İşte bu şahıs hem Prens Harry'nin hem de Meghan'ın büyük büyük büyük büyük ……. büyük büyük babasıydı. Soy, Prens Harry'nin tarafında Kraliçe Anne'ye uzanır. Meghan'ın babası Emmy ödüllü görüntü yönetmeni Thomas Markle'nin soyunun izi de Ralph Bowes'a dayanıyor. Mülkleri bir dizi erkek vâris aracılığıyla sonunda milletvekili olan Sir George Bowes'a geçti.

Sonrasında 1952'de Kraliçe olan Elizabeth II de bu soydan.

Yani Harry'nin babaannesi.