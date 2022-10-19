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Haberler Magazin Barbie Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Barbie Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Arif Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterini canlandıran İpek Erdem, oyunculuk çalışmaları nedeniyle Fransa'ya gitti. "Le Jouet" filminin Paris'teki galasına katılan oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Erdem'i görenler tanımakta zorlanırken "Çok değişmiş" yorumunda bulundu. İşte İpek Erdem'in son hali...

19.10.2022 19:13 - Son Güncelleme: 19.10.2022 19:13
Barbi Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakterini canlandıran İpek Erdem, oyunculuk çalışmaları nedeniyle Fransa'ya gitti.

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Barbi Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Oyuncu geçen günlerde Fransız aktör Jamel Debbouze'nin "Le Jouet" filminin Paris'teki galasına katıldı.

Barbi Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Oyuncu Ouassini Embarek ve yapımcı Mel Dogman ile de buluşan İpek Erdem, yeni projeleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Barbi Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun on hali ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Barbi Gamze’yi tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi’nin yıldızı İpek Erdem ortaya çıktı! Son halini gören küçük dilini yuttu

Erdem'i görenler tanımakta zorlanırken "Çok değişmiş" yorumunda bulundu.

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