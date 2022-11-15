Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın...
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma, yıllar sonra gündeme geldi. "Keloğlan Aramızda" filmine masum bakışları ve güzelliğiyle damga vuran oyuncunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu. Fatma karakteriyle bilinen oyuncunun Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın gibi birçok fenomen yapımda rol aldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcılar, "Nasıl anlamadık?", "Meğer hep onu izlemişiz" gibi yorumlarda bulundu. Bakın Keloğlan'ın Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...
15.11.2022 19:10 - Son Güncelleme: 15.11.2022 19:13
Rüştü Asyalı'nın başrolü üstlendiği Keloğlan filminin Fatma'sı yıllar sonra gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Fatma'nın son halini merak edip araştırmaya başladı.
"Keloğlan Aramızda" filmine masum bakışları ve güzelliğiyle damga vuran oyuncunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu.
Fatma karakteriyle bilinen oyuncunun Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın gibi birçok fenomen yapımda rol aldığı ortaya çıktı.