49’luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Vücudunu saran elbisesi ile yeni yılın ilk paylaşımını yaptı! Gören bir daha baktı
49'luk Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Songül Karlı, iddialı Instagram pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Yeni yılın ilk paylaşımını yapan Karlı, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran kırmızı elbisesi ile kamera karşısına geçen 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, gören bir kez daha baktı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
02.01.2023 18:50 - Son Güncelleme: 02.01.2023 18:52
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.