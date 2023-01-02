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Haberler Magazin 19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Akasya Durağı, Yabancı Damat, Yalancı Yarim, Bizim Mahalle, Bizim Mahalle gibi dizilerde rol alan Nilgün Belgün'ün hayatı merak konusu oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun özellikle eski aşları araştırıldı. Belgün hakkında en çok "Nilgün Belgün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. 69 yaşındaki oyuncunun 2 yıl evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Belgün'ün 19 yaşında evlendiği kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
02.01.2023 19:24 - Son Güncelleme: 02.01.2023 19:24
19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Nilgün Belgün, Akasya Durağı, Yabancı Damat, Yalancı Yarim, Bizim Mahalle, Bizim Mahalle gibi dizilerde rol aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Belgün hakkında en çok "Nilgün Belgün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

69 yaşındaki oyuncunun 2 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

İşte Nilgün Belgün olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri...

19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...

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