19 yaşında “Evet” demiş! Nilgün Belgün’ün ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o isimle...
Akasya Durağı, Yabancı Damat, Yalancı Yarim, Bizim Mahalle, Bizim Mahalle gibi dizilerde rol alan Nilgün Belgün'ün hayatı merak konusu oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncunun özellikle eski aşları araştırıldı. Belgün hakkında en çok "Nilgün Belgün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. 69 yaşındaki oyuncunun 2 yıl evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilgün Belgün'ün 19 yaşında evlendiği kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
02.01.2023 19:24 - Son Güncelleme: 02.01.2023 19:24
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Nilgün Belgün, Akasya Durağı, Yabancı Damat, Yalancı Yarim, Bizim Mahalle, Bizim Mahalle gibi dizilerde rol aldı.
Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Belgün hakkında en çok "Nilgün Belgün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.