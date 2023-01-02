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Haberler Magazin Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Defne Samyeli ile Hadise, birçok meslektaşı gibi yeni yılı sahnede karşıladı. Performansları kadar kostümleriyle de dikkat çeken ikili, modacı Muammer Ketenci'nin bir magazin programında kıyafetlerini yorumlamasıyla gündem oldu. Muammer Ketenci'nin "Yılbaşı sahnelerinin en şık ismi Hadise, en rüküşü Defne Samyeli" sözlerine Hadise'nin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl da kayıtsız kalmadı. Son olarak adı Defne Samyeli ile aşk dedikodularına karışan Akçıl'ın yorumu, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o yorum...

takvim.com.tr
02.01.2023 18:34 - Son Güncelleme: 02.01.2023 18:38
Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Hadise ile Defne Samyeli, birçok ünlü isim gibi yılbaşını gecesi sahne aldı. Yeni yılı sahnede sevenleriyle karşılayan ünlü şarkıcılar, performansları kadar kostümleriyle de konuşuldu.

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Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Modacı Muammer Ketenci de konuk olduğu bir magazin programında ünlülerin yılbaşı kostümlerini değerlendirdi. Ketenci, canlı yayında yılbaşı gecesi için En Şık ve En Rüküş'ü seçti.

Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Ketenci, "En şık olarak Hadise'yi en rüküş olarak da Defne'yi gördüm. Defne'ye 10 üzerinden 4 veriyorum. Bu tamamen bu vücudun elbisesi değil" ifadelerini kullandı.

Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Ünlü modacının yorumu, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

Hadise ile Defne Samyeli kıyaslandı! Hadise’nin eski sevgilisi Sinan Akçıl’dan bomba yorum geldi! Defne ile aşk yaşıyor deniliyordu...

Ketenci'nin "Yılbaşı sahnelerinin en şık ismi Hadise, en rüküşü Defne Samyeli" sözlerine Hadise'nin 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı Sinan Akçıl da kayıtsız kalmadı.

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