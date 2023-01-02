49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Ailen şarkıcı olmanı desteklemiş miydi?

Çocukken de okulda meşhurdum; boş ders var diyelim, herkes "Haydi Hande, bize şarkı söyle" derdi. Ama ben işi büyütmek isteyince, ailem "Kızım boş ver, sen oku, şarkıcı olma" demeye başladı. Net bir şekilde istemediler.