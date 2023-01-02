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Haberler Magazin 49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar tarafından keşfedildi ve tüm hayatı birden değişti. Hülya Avşar aracılığıyla Sezen Aksu ile tanışan Yener, geri vokallik yaparak başladığı kariyerinde emin adımlarla ilerlerdi. "Yalanın Batsın", "Acele Etme", "Kırmızı", ""Aşkın Ateşi" ve "Romeo" gibi birçok şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Yener, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Genç yaşta evden kaçmak zorunda kaldığını dile getiren Yener'in itirafları çok konuşuldu. İşte Hande Yener'in o açıklamaları...

02.01.2023 20:15 - Son Güncelleme: 02.01.2023 20:15
49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, küçük yaşlarından beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapabilmek için yirmili yaşlarının başında Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalıştı.

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49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Bu nedenle ünlülerin uğrak noktası olan bir mağazada tezgahtarlık yapmaya başlayan Yener, Hülya Avşar aracılığıyla Aksu'yla tanıştı.

49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Ünlü şarkıcı şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Posta'ya konuşan Yener, verdiği röportajla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Hande Yener'in röportajından dikkat çeken satır başları...

49 yaşındaki Hande Yener yıllar sonra itiraf etti! “Evden kaçmak zorunda kaldım” Tezgahtarlık yaparken Hülya Avşar keşfetmişti...

Ailen şarkıcı olmanı desteklemiş miydi?

Çocukken de okulda meşhurdum; boş ders var diyelim, herkes "Haydi Hande, bize şarkı söyle" derdi. Ama ben işi büyütmek isteyince, ailem "Kızım boş ver, sen oku, şarkıcı olma" demeye başladı. Net bir şekilde istemediler.

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