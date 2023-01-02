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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile bir paylaşımda bulundu. Hazar Ergüçlü'nün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Deniz, meslektaşıyla yatakta verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Sere serpe uzanarak poz veren ünlü oyuncular, kısa sürede gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in Hazar Ergüçlü ile yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
02.01.2023 21:31 - Son Güncelleme: 02.01.2023 21:31
Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

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Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile bir paylaşımda bulundu.

Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Hazar Ergüçlü'nün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Deniz, meslektaşıyla yatakta verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan fotoğraf, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...

Birçok kişi yaptıkları yorumlarla Ergüçlü'nün doğum gününü kutlarken ikilinin beyaz bodyleri ile verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu.

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