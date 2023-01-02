Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Hazar Ergüçlü ile yatak pozunu paylaştı! Sosyal medya onları konuştu! Sere serpe uzanan Dilan ve Hazar...
Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile bir paylaşımda bulundu. Hazar Ergüçlü'nün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Deniz, meslektaşıyla yatakta verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Sere serpe uzanarak poz veren ünlü oyuncular, kısa sürede gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in Hazar Ergüçlü ile yaptığı o paylaşım...
02.01.2023 21:31 - Son Güncelleme: 02.01.2023 21:31
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile bir paylaşımda bulundu.
Hazar Ergüçlü'nün doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Deniz, meslektaşıyla yatakta verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.