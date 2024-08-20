17 yıllık evlilikleri bitmişti! Okan Buruk ve eski eşi Nihan Akkuş’tan sarmaş dolaş kutlama! Adı Hadise ile anılmıştı ancak...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit'in annesi Nihan Akkuş ile 17 yıllık evliliğini kısa bir süre önce sonlandırmıştı. Geçen günlerde ise Buruk'un adı şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karışmıştı. Okan Buruk cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Buruk, aşk iddiaların ardından eski eşi Nihan Akkuş'un doğum günü partisinde görüntülendi. İkilini samimi halleri dikkat çekti. İşte detaylar...