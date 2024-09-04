Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla bir döneme damga vuran ve sık sık televizyon programlarında yer alan Atakan Kayalar, kısa sürede tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başarmış ve 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlamıştı. 5 ayda 250 kitap okuduğunu dile getirerek herkesi şaşkına çeviren Filozof Atakan, bir süre sonra ise adeta sırra kadem basmıştı. Şimdilerde 15 yaşına olan Filozof Atakan bir televizyon programında ortaya çıktı ve hayalindeki mesleği açıkladı. İşte Filozof Atakan'ın son hali ve hayalindeki meslek...
Atakan Kayalar, felsefeye olan ilgisi, okuduğu kitap sayısı ve konuşma üslubuyla bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu dile getiren Kayalar, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurup 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.
Televizyon programlarından internet sitelerine birçok yere konu olan Filozof Atakan'ın annesine olan tavrı da en az okuduğu kitaplar kadar konuşuldu.