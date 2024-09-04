Filozof Atakan yıllar sonra televizyona çıkıp hayalindeki mesleği açıkladı! İşte 15 yaşındaki Atakan Kayalar’ın son hali

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla bir döneme damga vuran ve sık sık televizyon programlarında yer alan Atakan Kayalar, kısa sürede tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başarmış ve 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlamıştı. 5 ayda 250 kitap okuduğunu dile getirerek herkesi şaşkına çeviren Filozof Atakan, bir süre sonra ise adeta sırra kadem basmıştı. Şimdilerde 15 yaşına olan Filozof Atakan bir televizyon programında ortaya çıktı ve hayalindeki mesleği açıkladı. İşte Filozof Atakan'ın son hali ve hayalindeki meslek...