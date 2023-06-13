48’lik Pınar Altuğ iddialı gece elbisesiyle paylaştı! Yağmur Atacan’ın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kim der 1 çocuk annesi...”
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Pınar Altuğ, sunuculuğunu üstlendiği bir ödül töreninden paylaşımda bulundu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan Altuğ, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı da Altuğ'un pozlarına "Kim der 1 çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o pozları...
13.06.2023 00:50 - Son Güncelleme: 13.06.2023 00:50
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Pınar Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.