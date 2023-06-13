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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı son pozlarla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Pembeler içinde poz veren Özge Törer'e "Barbie" benzetmesi yapılırken ilk yorum Malhun Hatun karakterini canlandıran rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi. İşte Özge Törer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

takvim.com.tr
13.06.2023 01:33 - Son Güncelleme: 13.06.2023 01:37
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan ünlü oyuncu, pembe takımıyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

Özge Törer'e "Barbie" benzetmesi yapılırken ilk yorum Malhun Hatun karakterini canlandıran rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geldi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’un Özge Törer’den havalı pozlar! Ortalığı yıkıp geçti! Yıldız Çağrı Atiksoy kayıtsız kalmadı! “Tam Barbie...”

Atiksoy, emojiler ile yaptığı yorumla paylaşımı beğendiğini dile getirdi.

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