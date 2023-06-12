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Haberler Magazin 2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

Survivor 2023'te yarışan Özgür Tetik, Nefise Karatay, Ertuğ Yaşlıoğlu, Yusuf Yıldız son dörde kalarak adını yarı finale yazdıran isimler oldu. İstanbul Kuruçeşme'deki yarı final heyecanında son dörde kalan yarışmacılardan Nefise'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek en çok "Survivor Nefise aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Survivor Nefise Karatay'ın memleketi...

takvim.com.tr
12.06.2023 23:46 - Son Güncelleme: 12.06.2023 23:46
2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

İstanbul Kuruçeşme'deki yarı final heyecanında son dörde kalarak adını yarı finale yazdıran isimler Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalistten biri olan Nefise Karatay'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?
2023 sezonuna yedeklerden katılan ve yarı finale kadar gelen tek kadın yarışmacı olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi.

2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi.

2023 Survivor Nefise memleketiyle ağızları açık bıraktı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereliymiş! 23 yaşındaki Nefise Karatay meğer...

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım atan Nefise, Fenerbahçe ile kariyerine başladı.

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