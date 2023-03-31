47 yıl sonra ortaya çıkan Tosun Paşa gerçeği yürekleri dağladı! Meğer o sahnede deveden düşerek...
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem televizyonlarda hem de dijital platformlarda sevilerek izlenen Yeşilçam filmleri ilk günkü tazeliğini koruyor. Bilindiği üzere Tosun Paşa filmi pek çok kıymetli oyuncuyu kadrosunda ağırladı. Bu isimlerden birisi de usta oyuncu Akil Öztuna oldu. Filmde Akil hoca olarak herkesin sevdiği bir karakteri canlandıran oyuncu 1 Şubat 1976'da gösterime giren Tosun Paşa filminin çekimleri esnasında deveden düşerek iç kanama geçirdi. Akil Öztuna yaşanan bu talihsiz kazanın birkaç gün sonrasında da vefat etti.
31.03.2023 17:10 - Son Güncelleme: 31.03.2023 17:10
Tosun Paşa şüphesiz ki Türk sinemasının en önemli yapımlarından birisi olarak hala yoğun bir ilgiyle izleniyor. Filmin efsane karakterlerinden birisi olan Tellioğulları ailesinin babasına hayat veren Akil Öztuna hakkında hakkında trajik gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncu Akil Öztuna, Tosun Paşa filminin çekimleri devam ederken deveden düşerek iç kanama geçirdi. Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından hayatını kaybederek sevenlerini kahretti.
TALİHSİZ KAZA SONU OLDU
Tosun Paşa filmindeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Akil Öztuna'nın deveden düşerek hastaneye kaldırıldı.
İÇ KANAMA GEÇİRDİ
1976 yapımı Tosun Paşa filminin İstanbul Kemerburgaz'daki çekimleri sırasında deveden düşen usta oyuncu iç kanama geçirdi.