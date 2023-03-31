47 yıl sonra ortaya çıkan Tosun Paşa gerçeği yürekleri dağladı! Meğer o sahnede deveden düşerek...

Tosun Paşa şüphesiz ki Türk sinemasının en önemli yapımlarından birisi olarak hala yoğun bir ilgiyle izleniyor. Filmin efsane karakterlerinden birisi olan Tellioğulları ailesinin babasına hayat veren Akil Öztuna hakkında hakkında trajik gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncu Akil Öztuna, Tosun Paşa filminin çekimleri devam ederken deveden düşerek iç kanama geçirdi. Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından hayatını kaybederek sevenlerini kahretti.