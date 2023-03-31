1,5 ayda 8 kilo vermişti! 38’lik Pelin Karahan kaslı vücuduyla paylaştı! “Kim der 2 çocuk annesi” İşte zayıflama sırrı...
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla da çok konuşuldu. 38 yaşındaki Karahan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, spor sonrası bir paylaşımda bulundu. Karın ve kol kaslarıyla dikkat çeken Karahan'a alevli yorumlar yağarken "Kim der 2 çocuk annesi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan 1,5 ayda 8 kilo veren Karahan'ın zayıflama sırrı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
31.03.2023 18:28 - Son Güncelleme: 31.03.2023 18:28
Kavak Yelleri'ndeki Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.