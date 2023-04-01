RAMAZAN İMSAKİYE
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"Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu" Fatih Ürek bombayı patlattı! Meğer Kıvanç'ın arkasında o varmış

Sahnelerin en çok sevilen isimlerinin başında geliyor Fatih Ürek. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı sahnelerin yanı sıra dizilerde de rol alarak oyunculuk kariyerinde de kendisini geliştirdi ama büyük tutkusu olan sahnelerden asla ve asla vazgeçmedi. Pek çok estetik operasyon da geçirdiği bilinen Fatih Ürek katıldığı programda Kıvanç Tatlıtuğ bombasını patlattı. İşte detaylar...

01.04.2023 10:38 - Son Güncelleme: 01.04.2023 10:40
Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu Fatih Ürek bombayı patlattı! Meğer Kıvanç’ın arkasında o varmış

Ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Fatih Ürek durdu durdu bombayı patlattı. İşte detaylar...

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Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu Fatih Ürek bombayı patlattı! Meğer Kıvanç’ın arkasında o varmış

Bir süredir ekranlardan uzak olan 56 yaşındaki Fatih Ürek, 2.Sayfa programın katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu Fatih Ürek bombayı patlattı! Meğer Kıvanç’ın arkasında o varmış

Hem özel hayatına hem de magazin camiasına yönelik bazı açıklamalar yapan Ürek asıl bombayı Kıvanç Tatlıtuğ itirafıyla patlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu Fatih Ürek bombayı patlattı! Meğer Kıvanç’ın arkasında o varmış

Şarkıcı Fatih Ürek, Kıvanç Tatlıtuğ'un modellikten sonra yurt dışına geldiğini ve canının sıkkın olduğunu, ne yapacağını bilemediği bir dönem yaşadığını söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu Fatih Ürek bombayı patlattı! Meğer Kıvanç’ın arkasında o varmış

Bu kafa karışıklığına Fatih Ürek "Oyuncu olacaksın" diye yanıt verip usta oyuncu Ekrem Bora ile tanıştırmış.

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