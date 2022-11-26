48 yaşındaki Pınar Altuğ yarı çıplak paylaştı! Gül parçaları içinde sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı...
48'lik Pınar Altuğ yarı çıplak paylaştı! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla günlerce konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gül parçaları içinde poz veren Altuğ, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
26.11.2022 01:05 - Son Güncelleme: 26.11.2022 01:05
1994'de Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, mankenliğin ardından oyunculuğa soyundu ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
Hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.
Yağmur Atacan ile mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü oyuncu, bir dönem "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla günlerce konuşuldu.