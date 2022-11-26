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Haberler Magazin 42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

Sandım Ki, Foolish Casanova, Bende Kaldı, Frekans ve daha nicesiyle 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, 2014'te evlendiği Serkan Kodaloğlu ile geçen Mart ayında yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından sık sık gündem gelen ünlü şarkıcı, üç ay önce ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la dünyaevine girdi. Düğünleriyle uzun süre gündem olan çiftten Petek Dinçöz, sosyal medya hesabında eşiyle verdiği bir pozu yayınladı. Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Dinçöz, sosyal medyayı sallarken aile pozuna beğeni yağdı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...

takvim.com.tr
26.11.2022 01:41 - Son Güncelleme: 26.11.2022 01:41
42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, geçen Ağustos ayında eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

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42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

Düğünleriyle uzun süre gündem olan çiftten Petek Dinçöz, sosyal medya hesabında eşiyle verdiği bir pozu yayınladı.

42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Dinçöz, sosyal medyayı sallarken aile pozuna beğeni yağdı.

42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'a damga vurdu.

42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...

İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...

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