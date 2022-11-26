42’lik Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Eşi Nida Büyükbayrakdar’la ortalığı yıktı geçti! 2000’lerde fırtınalar estiriyordu...
Sandım Ki, Foolish Casanova, Bende Kaldı, Frekans ve daha nicesiyle 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, 2014'te evlendiği Serkan Kodaloğlu ile geçen Mart ayında yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından sık sık gündem gelen ünlü şarkıcı, üç ay önce ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la dünyaevine girdi. Düğünleriyle uzun süre gündem olan çiftten Petek Dinçöz, sosyal medya hesabında eşiyle verdiği bir pozu yayınladı. Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Dinçöz, sosyal medyayı sallarken aile pozuna beğeni yağdı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
26.11.2022 01:41 - Son Güncelleme: 26.11.2022 01:41
2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, geçen Ağustos ayında eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.
Düğünleriyle uzun süre gündem olan çiftten Petek Dinçöz, sosyal medya hesabında eşiyle verdiği bir pozu yayınladı.