Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı! Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın son hali inanılmaz! 41 yaşında 2 çocuk annesi...
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, yıllar sonra gündem oldu. Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşan sürdüren ünlü oyuncunun son halin merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 41 yaşında olan iki çocuk annesi Pınar Aydın'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. İşte Arka Sokaklar'ın kıvırcık Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...
25.11.2022 23:59 - Son Güncelleme: 25.11.2022 23:59
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Aydın, 2015 yılında eski futbolcu Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali de merak konusu oldu. Şimdilerde 41 yaşında olan iki çocuk annesi Pınar Aydın'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü.