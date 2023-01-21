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Haberler Magazin Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, bu akşam Melis Ketenci ile dünyaevine girdi. Aile ve yakın dostların katıldığı düğünle evlenen genç çiftin gelinlikli ve damatlıklı pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ketenci'nin gelinliği ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İşte Melis Ketenci ile Yılmaz Zafer'in düğününden ilk kareler...

takvim.com.tr
21.01.2023 22:22 - Son Güncelleme: 21.01.2023 23:08
Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Perihan Savaş ve 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, bir süredir dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile birliktelik yaşıyordu.

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Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Genç çift, mutlu evliliklerini bu akşam evlilikle taçlandırdı. Geçen yaz nişanlanan genç çiftin ailesi ve yakın dostlarının katıldığı törenden ilk görüntüler ise sosyal medyaya düştü.

Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Kısa sürede gündem olan görüntüler, binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu.

Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Ketenci'nin gelinliği ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı

Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu

Sosyal medya kullanıcıları, Ketenci için "Kuğu gibi çok güzel", "Gelinlik tercihini beğendim", "Çok güzel görünüyor" yorumlarında bulundu.

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