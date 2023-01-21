Perihan Savaş 29 yaşındaki oğlu Savaş Zafer’i evlendirdi! Düğünden ilk kareler geldi! Melis Ketenci’nin gelinliği çok konuşuldu
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, bu akşam Melis Ketenci ile dünyaevine girdi. Aile ve yakın dostların katıldığı düğünle evlenen genç çiftin gelinlikli ve damatlıklı pozları sosyal medyaya damga vurdu. Ketenci'nin gelinliği ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İşte Melis Ketenci ile Yılmaz Zafer'in düğününden ilk kareler...
21.01.2023 22:22 - Son Güncelleme: 21.01.2023 23:08
Perihan Savaş ve 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, bir süredir dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile birliktelik yaşıyordu.