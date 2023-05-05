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Haberler Magazin 74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanan olan 'Harry and Meghan' belgeseli, Kraliyetle kötü olan ilişkiler daha beter hale getirmişti. Ardından Harry'nin kitabı tuz biber olmuştu. Şimdilerde varsa yoksa Kral Charles'ın taç giyme töreni. Bu törende Harry'nin akıbeti belli olurken taç giyme töreni hakkında detaylar da ortaya çıkıyor.

05.05.2023 12:27 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:27
74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

Kral III. Charles taç giyme törenine sayılı saatler kaldı! İngiltere'de 70 yıl sonra ilk Taç giyme töreni gerçekleşecek. Böylece Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olacak.

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74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

Charles, Supertunica adı verilen 2 kg ağırlığını bulan altın bir kaftan giyecek, hükümdarların tören sırasında asasını tuttuğu sağ eli için beyaz deri eldiven kullanacak. Buckingham Sarayı, görkemli taç giyme töreninin geleneklere göre düzenleneceğini belirtmişti.

74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

Kraliçe 2. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreni ardından 70 yıl sonra, ilk kez İngiltere'de taç giyme töreni düzenleniyor. III. Charles törenle birlikte taç giyen en yaşlı hükümdar olacak.

74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni Londra Westminster Abbey'de düzenlenecek. Törende Kral Charles'ın yanı sıra eşi Kraliçe Camilla da taç giyecek. Törenin uzun süredir devam eden geleneklere göre düzenleneceği biliniyor.

74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...

Törene ünlü sanatçılar da katılacak. Yapılacak konserlerde Paloma Faith, Steve Winwood, Olly Murs, Lionel Richie, Katy Perry ve Nicole Scherzinger gibi isimlerin yer alacağı biliniyor. Dünya liderleri ve siyasi isimler de davette yer alacak.

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