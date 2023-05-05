74 yaşındaki nihayet takacak! Prens Harry ciğerci kedisi gibi! Törenin baştan sona uydurma olduğunu itiraf etti ortalık birbirine girdi yıllar sonra...
Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanan olan 'Harry and Meghan' belgeseli, Kraliyetle kötü olan ilişkiler daha beter hale getirmişti. Ardından Harry'nin kitabı tuz biber olmuştu. Şimdilerde varsa yoksa Kral Charles'ın taç giyme töreni. Bu törende Harry'nin akıbeti belli olurken taç giyme töreni hakkında detaylar da ortaya çıkıyor.
05.05.2023 12:27 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:27
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni Londra Westminster Abbey'de düzenlenecek. Törende Kral Charles'ın yanı sıra eşi Kraliçe Camilla da taç giyecek. Törenin uzun süredir devam eden geleneklere göre düzenleneceği biliniyor.