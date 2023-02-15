14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift’in eşi bakın kim çıktı! Meğer oğlunun babası...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası 8 ulusal kanal ortak yayın yaparak "Türkiye Tek Yürek" dedi. Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen yayının ardından moderatörlerden Pelin Çift'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmir'de dünyaya gelen sunucunun özellikle özel hayatı merak edilerek "Pelin Çift'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Pelin Çift'in eşi kimmiş...
15.02.2023 23:11 - Son Güncelleme: 15.02.2023 23:11
"Türkiye Tek Yürek" adlı ortak yayının sunucularından Pelin Çift'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
PELİN ÇİFT KİMDİR?
45 yaşındaki Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Çift, Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde "Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme" adlı Fransızca tez ile yüksek lisansını yaptı.
1997'de NTV ekranlarında hava durumu sunuculuğu ile televizyonculuğa başlayan Pelin Çift'in özellikle özel hayatı merak edildi.