14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift’in eşi bakın kim çıktı! Meğer oğlunun babası...

PELİN ÇİFT KİMDİR?

45 yaşındaki Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Çift, Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde "Özel Televizyonların Yapısal Özelliklerinin Haber Oluşumuna Etkilerini İnceleme" adlı Fransızca tez ile yüksek lisansını yaptı.