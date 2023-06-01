46 yaşındaki Burcu Esmersoy kalça çalıştı! O görüntüle sosyal medyaya bomba gibi düştü! "Bana gün böyle aydı" Düğüne 3 ay kala...
İş insanı Nazım Akmandil ile eylül ayında Portofino'da nikah masasına oturacak olan sunucu Burcu Esmersoy sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Spor salonundan paylaşım yapan Esmersoy, kalça ve bacak çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. "Bana gün böyle aydı" diyen Esmersoy'un paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte o görüntüler...
01.06.2023 21:10 - Son Güncelleme: 01.06.2023 21:16
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, uzun bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin eylül ayında Portofino'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.