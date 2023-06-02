1 yıllık eşinden boşanan Ece Ronay ilk kez konuştu! 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! 'Bir çocuğumuz var'
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! 1 yıllık eşinden boşanan Ece Ronay ilk kez konuştu. Geçtiğimiz yıl olan olayda Mehmet Ali Erbil klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şovmen 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkmıştı. Açıklamasında "Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" demişti. Ece Ronay boşanma sonrası ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Ece Ronay boşandı.
OLAY MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil davalık olmuştu. Geçtiğimiz yıl çıkardığı şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa eden Ronay, tacize uğradığını iddia etmişti.
1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mesajları ifşalayan Ece Ronay, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir.
Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte."
Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkmıştı.
Duruşmada savunma yapan Erbil, "Ben bu yaşıma kadar dört evlilik yaşadım, ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.