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2 yıllık evlilik bitiyor! Nihat Doğan’dan ilk açıklama geldi! Eşi Arzu Doğan tarafından ifşa edilen Nihat Doğan: Benim hatam...

Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile apar topar evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçen haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme geldi. Haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını açıkladı. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Doğan, ilk kez konuştu ve canlı yayında ihanet iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:14 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:24
2 yıllık evlilik bitiyor! Nihat Doğan’dan ilk açıklama geldi! Eşi Arzu Doğan tarafından ifşa edilen Nihat Doğan: Benim hatam... 1

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

2 yıllık evlilik bitiyor! Nihat Doğan’dan ilk açıklama geldi! Eşi Arzu Doğan tarafından ifşa edilen Nihat Doğan: Benim hatam... 2

Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği aylarca magazin gündeminde yer alırken çiftten geçen aylarda kötü haber geldi.

Nihat Doğan'dan ihanet iddialarına canlı yayında yanıt!

2 yıllık evlilik bitiyor! Nihat Doğan’dan ilk açıklama geldi! Eşi Arzu Doğan tarafından ifşa edilen Nihat Doğan: Benim hatam... 3

Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi.

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