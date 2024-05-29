2 yıllık evlilik bitiyor! Nihat Doğan’dan ilk açıklama geldi! Eşi Arzu Doğan tarafından ifşa edilen Nihat Doğan: Benim hatam...

Nihat Doğan, 2022 Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile apar topar evlendi ve kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçen haftalarda boşanma kararı aldıkları yönünde haberlerle gündeme geldi. Haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını açıkladı. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Doğan, ilk kez konuştu ve canlı yayında ihanet iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...